Краснодар, , 11:45 — REGNUM Краснодарский край готов принять 5 330 вынужденных переселенцев с территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с Украины, сообщили 13 марта в региональном оперативном штабе.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Краснодарский край в случае необходимости готов принять 5330 беженцев, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении.

На данный момент на территории Кубани организованных групп беженцев нет, однако в регионе готовы развернуть пункты временного размещения для их приёма и обеспечить людей всем необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта было опубликовано постановление правительства РФ, которым утверждено распределение по регионам граждан РФ, ДНР, ЛНР, Украины и лиц без гражданства, прибывших на территорию России.