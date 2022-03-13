Калуга, , 12:08 — REGNUM Тело 21-летнего мужчины обнаружено в одном из многоквартирных домов по улице Пестеля в Калуге 12 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе осмотра места происшествия и тела установлены ножевые раны в области лица и шеи погибшего. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По делу назначены экспертизы, изъяты вещественные доказательства, допрашиваются свидетели. Следователи и оперативники выясняют круг общения погибшего, обстоятельства его убийства, устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Калуги убил соседа, который пнул его котёнка