Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Соединенным Штатам необходимо признать окончание эпохи «однополярного доминирования» и вести трезвую, ориентированную на национальные интересы внешнюю политику. Такое мнение 13 марта высказал американский обозреватель Джош Хаммер в своей статье для журнала The American Spectator.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как написал в своей статье автор, развал Советского Союза в 1991 году стал временем прихода однополярного мира и «неоспоримого американского экономического, дипломатического, военного и геополитического превосходства» во всем мире, однако после возвращения соперничества великих держав эта однополярная во всех смыслах эпоха завершилась.

При этом Хаммер указал на то, что первые признаки конца однополярной эры проявились на развалинах «бесславных войн за «морализаторские» потуги США по смене иностранных режимов».

«Амбициозные и надменные милитаристские авантюры правых неоконсервативных элементов (прежде всего, в Афганистане и Ираке) и прикрывавшихся гуманитарными соображениями наших доморощенных левых во власти (прежде всего, в Ливии), неудачи которых были очевидны уже по крайней мере десятилетие назад, но которые, тем не менее, были доведены до прошлогоднего катастрофического вывода наших войск из Афганистана, очень дорого обошлись американскому народу», — указал он в своей статье.

Также автор статьи отметил, что явные военные неудачи Вашингтона по смене режимов стоили Соединенным Штатам «огромной крови и гигантских денег» и в то же время, вероятно, в них был скрытый исторический символизм, говорящий о том, что «Америка не всемогуща».

«Этот трезвый вывод только усиливается, если принять во внимание все внутренние беды, с которыми сталкивается наше изможденное население: самая высокая за последние десятилетия инфляция, стремительный рост внебрачной рождаемости, «дырявая» южная граница, растущий уровень убийств и насильственных преступлений, а также метастазы откровенно расистской «критической расовой теории» и вызывающие глубокие разногласия принципы нынешней «гендерной идеологии», — добавил Хаммер.

При этом он указал, что сложившаяся ситуация требует от политиков США творческого подхода и нестандартного государственного мышления и добавил, что теперь «государственная мудрость» Вашингтона должна быть использована для того, чтобы создать региональный альянс для сдерживания Китая.

В то же время, автор отметил, что по окончании спецоперации ВС РФ по защите Донбасса «вполне разумной будет попытка наладить долгосрочные отношения с Россией».

«Эффективная государственная политика требует признания мира таким, какой он есть, а не выдумывания того, каким он мог бы или должен был бы быть. И это означает признание конца однополярной эпохи. Никогда прежде трезвая, ориентированная на национальные интересы американская реалистическая внешняя политика не имела большего значения для нашей страны», — заключил в своей статье Хаммер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский обозреватель Дуг Бэндоу в своей статье для издания The American Conservative написал, что из-за специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса нынешние власти США начали «моральный крестовый поход» против России, однако при этом поддерживают ОАЭ и Саудовскую Аравию, ведущих в Йемене войну, что является свидетельством лицемерия Вашингтона.