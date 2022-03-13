Краснодар, , 11:36 — REGNUM Запасаться сахаром впрок просят власти Краснодарского края жителей региона, дефицита данного продукта на Кубани нет, сообщили в региональном оперативном штабе.

Мешки с сахаром

В департаменте потребительской сферы Краснодарского края обратили внимание, что на заводах края сахара достаточно, однако ажиотажный спрос на него в магазинах сохраняется, что приводит к росту цен.

«Подтверждены факты, когда заводы существенно увеличили отпускные цены. Из-за этого оптово-розничные предприятия также вынужденно увеличили цену. В Управление Федеральной антимонопольной службы по краю уже направлено обращение губернатора края с требованием проверить деятельность сахарных заводов», — говорится в сообщении.

В сетевых магазинах стоимость сахара выросла в среднем на 30%, до 80−90 рублей за упаковку, в сетевых магазинах стоимость сахара сохраняется на уровне 55−59 рублей, и он раскупался быстро.

В настоящее время между производителями и сетевыми компаниями достигнута договоренность о бесперебойных поставках на распределительные центры компаний.

«Таким образом в полном объеме сахар будет поставляться в сетевые магазины уже в ближайшие дни. Запасаться продуктом впрок нет оснований», — уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае, как и в ряде других российских регионах, в последние дни наблюдался ажиотажный спрос на сахар. Так, в Сочи ранее сообщили о заводе 700 тонн этого продукта.