Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Государственная администрация контроля безопасности на дорогах США (NHTSA) обновила стандарт безопасности транспортных средств, разрешив производителям выпускать самоуправляемые автомобили без системы рулевого управления. Об этом сообщает портал CNET.

Беспилотный автомобиль Foo Conner

Предыдущий стандарт требовал, чтобы все транспортные средства в США оснащались рулевым колесом и колонкой, а также педалями тормоза и газа. Поэтому даже прототипы автомобилей, которые должны были работать в полностью беспилотном режиме, выпускались с системой рулевого управления.

Обновлённый стандарт позволит автомобилестроительным компаниям выпускать автомобили нового типа. Ожидается, что прототипы таких автомобилей появятся через несколько лет.

В настоящее время на рынке не представлено автомобилей пятого (максимального) уровня автономности. Все выпускаемые авто с функциями беспилотного управления оснащаются рулевыми системами и требуют постоянного присутствия водителя за рулём.

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