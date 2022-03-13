Семикаракорский район, Ростовская область, 13 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Житель Ростовской области, желая заработать, перевёл лжеброкеру более 1,6 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 13 марта.

Телефонный мошенник

Потерпевший сообщил полицейским, что ответил на звонок с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником одной из инвестиционных компаний и предложил якобы выгодно вложить сбережения в проведение валютных операций на биржевых площадках. Следуя инструкции мошенника, мужчина через приложение открыл брокерский счет и перевел на него в течение нескольких месяцев более 1,6 млн рублей.

Когда заявитель предпринял попытку забрать заработанную прибыль, личный аккаунт оказался заблокированным, а номера телефонов стали недоступны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».