Скопье, , 23:48 — REGNUM Глава федерации профсоюзов работников образования и науки Северной Македонии Яким Неделков 26 апреля заявил, что профсоюз продолжит бастовать, несмотря на более ранние заявления о прекращении забастовки в связи с новым обещанием правительства — о повышении зарплаты педагогов на 12%.

Протест Kp-pmr.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, среди 380 профсоюзных организаций, принявших участие в заготовке, «за» прекращение забастовки высказались только 83 организации, преимущественно работников детских садов.

По словам Неделкова, остальные педагоги считают предложенное повышение заработной платы недостаточным и требуют выполнения своего требования о ее повышении на 19,8%. 4 мая педагоги намерены провести протест напротив здания правительства.

Забастовка педагогов в Северной Македонии продолжается с 11 апреля.

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