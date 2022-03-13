Новосибирск, , 11:31 — REGNUM В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Дело возбуждено в отношении сотрудника одного из подразделений регионального управления МВД России.

По версии следствия, мужчина на протяжении долгого времени совершал «преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности» в отношении 16-летней девочки. Мужчина задержан и взят под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.