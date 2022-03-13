Нижний Тагил, Свердловская область, 13 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области застрелили мужчину, который хотел продать свой автомобиль. Об этом пишут СМИ.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным Е1.ru, преступление было совершено возле местного Драмтеатра, в центре города. А затем на трассе нашли тело гражданина.

Под подозрением оказался житель Невьянска. По предварительным данным, он собирался продать машину погибшего. Официальных комментариев пока нет.