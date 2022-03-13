Киев, 13 марта 2022, 11:29 — REGNUM Военнослужащие РФ доставили более 40 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Киевской области. Об этом 13 марта сообщили в Минобороны России.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
«Российские военнослужащие доставили более 40 т гумпомощи для жителей Бородянского района Киевской области», — отмечается в сообщении.
Помощь включает в себя продукты питания — мясные и рыбные консервы, крупы, кондитерские и хлебобулочные изделия, бутилированную питьевую воду, сладости.