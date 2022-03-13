Воронеж, , 11:17 — REGNUM Воронежская область примет самое большое среди регионов России число вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с Украины — семь тысяч человек. Это следует из постановления правительства РФ от 12 марта. В общей сложности регионы России смогут принять более 95 тысяч переселенцев.

Герб Воронежской области

«Постановление правительства России — это и высокая ответственность, и гордость за наш регион. Когда тысячи людей теряют родной кров, остаются без средств к существованию, когда враг заставляет их выживать, мы просто обязаны помочь. То, что мы примем больше всех вынужденных переселенцев, говорит о нашем опыте и сегодняшней готовности к абсолютно любым сложным задачам. Уверен, не только все профильные ведомства и сотрудники облправительства справятся, но и все неравнодушные воронежцы откликнутся на наш призыв оказать помощь тем, кто в беде», — прокомментировал решение губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронежская область приняла 3,3 тысячи эвакуированных жителей из Донецкой и Луганской Народных Республик. Людей разместили в санатории, детские лагеря, гостиницы, обеспечили необходимым. Ранее власти заявляли, что в общей сложности регион готов принять семь тысяч переселенцев.