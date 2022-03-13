Курган, , 11:08 — REGNUM В Курганской области возобновили работу передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, а также «треноги». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Камера — »тренога» на трассе Пресс-служба Госавтоинспекции по Курганской области

В Курганской области на сегодня в автоматическую систему фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) входят 44 стационарных комплекса, 32 из которых размещены в Кургане, четыре — в Шадринске, один — на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, три — на трассе «Иртыш», остальные четыре — на дорогах регионального значения. «Треног» в Зауралье насчитывается 20 штук, и применяются они на федеральных дорогах. на дорогах федерального значения.

Отмечается, что за два первых месяца 2022 года на федеральных трассах в Курганской области произошло 24 дорожно-транспортных происшествий, которые унесли жизни 12 человек и ещё 29 человек получили травмы различной степени тяжести.