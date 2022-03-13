Элиста, 13 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Калмыкии сегодня, 13 марта, отмечают 100 лет со дня рождения известного народного поэта Давида Кугультинова и День калмыцкой поэзии. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

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«Давид Никитич — мастер пера и великий сын калмыцкого народа. На войне он участвовал в боях, работал на передовой и никогда не боялся говорить правду. В своём творчестве раскрывал всю свою душу и стал достоянием калмыцкой поэзии, о которой узнал весь мир», — написал Хасиков в телеграм-канале.

Глава Калмыкии пожелал землякам вдохновения.

ИА REGNUM сообщало, что старт праздничным мероприятиям, посвященным 100-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, был дан в 2021 году. В Калмыкии установят памятник-бюст народному поэту.