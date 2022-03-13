Воронеж, , 11:03 — REGNUM В Воронежской области произошла автоавария с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате пострадали пять человек, сообщили 13 марта в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 12 марта около 12:45 в Хорольском районе на 20 км автодороге Р-194 «Воронеж-Луганск (госграница)». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Renault Logan, двигаясь со стороны Воронежа в сторону Острогожска, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автобусом ЛиАЗ маршрута №107.

В результате аварии двое пассажиров автомобиля, 21-летняя девушка, 23-летний молодой человек, а также двое пассажиров автобуса, 35-летняя женщина и 10-летняя девочка, были госпитализированы. Позже в больницу обратился и водитель Renault. По факту аварии проводится проверка.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 105 автоаварий, в том числе 82 в Воронеже, шесть на федеральных трассах и 17 в районах области.