Киров, , 11:03 — REGNUM В Котельниче Кировской области в результате пожара погибли трое детей. Об этом 13 марта сообщили в СК РФ.

Трагедия произошла вечером 12 марта в одном из жилых домов. В результате пожара погибли дети 2-х, 3-х и 5-ти лет. Они находились в доме одни — без родителей.

Причина пожара выясняется.

По данным ГУ МЧС РФ по области, к тушению привлекли 13 человек и 4 единицы техники. Уточняется, что горел частный двухквартирный дом №14 по улице Рудницкого.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».