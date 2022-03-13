Москва, , 10:53 — REGNUM Потребности российского здравоохранения по значительной части видов медицинских изделий могут полностью обеспечить компании из России. Об этом 13 марта рассказал генеральный директор АНО «Консорциум «Медицинская техника» Виктор Назаров.

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«На сегодняшний день российские компании способны полностью обеспечить потребности здравоохранения по значительной части видов медицинских изделий, при этом часть таких изделий уже поставляется в учреждения здравоохранения, а часть находится на регистрации и поступит в оборот в ближайшее время», — приводит его слова ТАСС.

Также эксперт отметил, что низкая доля российских медицинских изделий на отечественном рынке на конец 2021 года (26%) объясняется не тем, что в России нет производящих медизделия компаний, а «агрессивной» маркетинговой стратегией иностранных производителей.

Кроме того, Назаров уточнил, что в настоящее время направлениями, по которым наша страна может полностью обеспечить свои потребности, являются рентгеновское оборудование, оборудование для функциональной диагностики, оборудование и расходные материалы для респираторной поддержки, службы крови, холодильное и стерилизационное оборудование, глюкометры и тест-полоски для них, шприцы, медицинская одежда, хирургический инструмент, а также оборудование для лабораторной диагностики.

При этом он добавил, что у России имеются компетенции для быстрой организации выпуска медицинских изделий для офтальмологии и травматологии, и для их других видов.

Помимо того, эксперт указал на то, что указанная российская отрасль получила конкретный запрос от системы здравоохранения на изделия, необходимые для обеспечения бесперебойной деятельности медицинских учреждений, который она долго ждала. При этом Назаров отметил, что в настоящее время созданы совместные рабочие группы, в состав которых входят врачи-практики и инженеры ведущих предприятий.

Также отмечается, что, в свою очередь, гендиректор НИПК «Электрон» Александр Элисон рассказал, что компания готова в полной мере удовлетворить российский спрос на рентгеновские и УЗИ-аппараты, компьютерные томографы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор производящей не имеющих аналогов автопилотов с искусственным интеллектом для сельскохозяйственной техники компании Cognitive Pilot Ольга Ускова рассказала, что компания обеспечила замещение 70% комплектующих зарубежного производства и ведет сотрудничество с производителями нейрочипов из России.