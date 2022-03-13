Москва, , 10:50 — REGNUM Традиционные кассы в Тетра на Бронной в ходе ремонта исторического здания будут заменены на терминалы самообслуживания. Об этом рассказала директор театра Елена Мироненко агентству ТАСС.

Гардероб © Николай Чеканов

Мироненко добавила, что на месте прежних билетных касс будет организован сувенирный магазин. Также в театре появится автоматический гардероб. Доставка верхней одежды будет проводиться с помощью специальной системы.

Директор театра рассказала, что ремонт исторического здания должен завершиться весной 2022 года. Мироненко отметила колоссальные объёмы проделанной работы. В частности, реставраторам пришлось демонтировать 40% лепнины, которая была восстановлена в мастерских.

Большая работа была проделана и на сцене, где были заменены 66 тонн металлических конструкций. После ремонта у театра впервые появился видеоцех, который позволит создавать сложные постановки.

Ремонт исторического здания Тетра на Бронной идёт с начала 2020 года. Труппа театра продолжает работать всё это во «Дворце на Яузе».