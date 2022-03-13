Москва, 13 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Традиционные кассы в Тетра на Бронной в ходе ремонта исторического здания будут заменены на терминалы самообслуживания. Об этом рассказала директор театра Елена Мироненко агентству ТАСС.

Николай Чеканов Гардероб

Мироненко добавила, что на месте прежних билетных касс будет организован сувенирный магазин. Также в театре появится автоматический гардероб. Доставка верхней одежды будет проводиться с помощью специальной системы.

Директор театра рассказала, что ремонт исторического здания должен завершиться весной 2022 года. Мироненко отметила колоссальные объёмы проделанной работы. В частности, реставраторам пришлось демонтировать 40% лепнины, которая была восстановлена в мастерских.

Большая работа была проделана и на сцене, где были заменены 66 тонн металлических конструкций. После ремонта у театра впервые появился видеоцех, который позволит создавать сложные постановки.

Ремонт исторического здания Тетра на Бронной идёт с начала 2020 года. Труппа театра продолжает работать всё это во «Дворце на Яузе».