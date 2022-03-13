Оренбург, 13 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Оренбурге ситуация на рынке труда является стабильной. Об этом заявил и.о. главы города Сергей Салмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Он отметил, что в социальных сетях появляются сообщения о якобы закрытии отдельных кафе и магазинов и о том, что у людей нет работы. Но это не так. В Оренбурге насчитывается более пяти тысяч вакансий, при этом работу официально ищут около 2,3 тыс. человек. А уровень зарплаты колеблется от 16 тыс. до 120 тыс. рублей.

«Не нужно поддаваться панике, нужно продолжать честно и ответственно выполнять свою работу», — подчеркнул чиновник.