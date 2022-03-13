Кемерово, 13 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 14 марта, ожидаются морозы до — 30 °C. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Мороз

«Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица. Температура ночью −19…−24 °C, местами до — 30 °C, днём — −7…−12 °C, местами −1…−6 °C. Ветер восточный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с», — говорится в прогнозе.

В Кемерове завтра ночью, 14 марта, прогнозируется −20…−22 °C, днём — −8…−10 °C.