Москва, , 10:37 — REGNUM За двое суток сотрудники МЧС РФ доставили более 330 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«11 и 12 марта тремя колоннами МЧС РФ из 42 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров груз с гумпомощью общим весом более 330 т доставлен в районы Украины и Донбасса, где складывается наиболее сложная обстановка. Формирование груза происходит ежедневно в Ростовской, Белгородской областях, республике Крым», — отмечается в сообщении.

В состав груза входят продукты питания, предметы первой необходимости.

Транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.