Оренбург, 13 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Оренбурге утром 13 марта пассажирский вагон сошёл с рельсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Gms1520.ru Рельсы

Инцидент произошёл на станции Оренбург во время маневровых работ. Опрокидывания транспорта не произошло. Пострадавших нет, а объекты инфраструктуры не повреждены.

На место выехала оперативно-следственная группа. Устанавливаются причины аварии. Также проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.