Донецк, , 10:30 — REGNUM ВСУ обстреляли Еленовку и Петровский район Донецка. Об этом 13 марта сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«В результате обстрела Петровского района Донецка пострадала хозпостройка по ул. Луговского, 5. В Еленовке, в мкр-не Новый, повреждены 5 домов», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Ясиноватой повреждены многоквартирные и частные дома по улицам Машиностроителей, Молодёжная, Б. Хмельницкого.

Также перебита теплотрасса, без энергоснабжения остались 2 700 абонентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ясиноватой без энергоснабжения остались 2 700 абонентов