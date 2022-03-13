Луганск, , 10:25 — REGNUM Продолжает поступать сообщения о том, что украинские вооруженные формирования (ВСУ) не выпускают мирное население, пытающееся эвакуироваться на территорию ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Так, в направлении Старобельск — Боровеньки, Старобельск — Смоляниново, Рубежное — Кременная и Рубежное — Варваровка установлены дополнительные кордоны нацгвардии Украины, которые запрещают гражданскому населению эвакуацию из зоны боевых действий.

При этом отмечается, что мужское население принудительно мобилизуют в подразделения территориальной обороны оккупированных Киевом городов.