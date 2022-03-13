Новосибирск, , 10:23 — REGNUM Новосибирской области выделили дополнительные федеральные средства на строительство Восточного обхода. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

Строительство дороги

«Одобрены предложения о дополнительном выделении более 2,8 млрд рублей на строительство дороги «Чуйский тракт» в 2022—2024 годах», — уточнил Жуков.

Напомним, что Восточный обход — часть Чуйского тракта. Он должен решить проблему транзита транспорта через улицы Новосибирска.