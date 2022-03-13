Москва, , 10:22 — REGNUM К возможности ограничения деятельности и в вопросе импортозамещения, и в вопросе отказоустойчивости программного обеспечения (ПО) готовилась российская компания «Ростелеком». Об этом 13 марта рассказал глава компании Михаил Осеевский.

Ростелеком Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Подразделения IT‑ и кибербезопасности, а также технической инфраструктуры «Ростелекома» готовились к возможным сценариям ограничения нашей деятельности как по линии импортозамещения, так и по линии отказоустойчивости нашего ПО и оборудования», — приводит его слова ТАСС.

Также глава «Ростелекома» уточнил, что в течение последних пяти лет компания акцентировалась на создании собственных решений, в результате чего в сложившейся ситуации она не отвечает на нее «с нуля», а форсирует собственные действия, предпринимаемые в течение последнего времени.

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