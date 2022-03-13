Киев, , 10:18 — REGNUM Всего за время спецоперации России на Украине выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом 13 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Уничтожено:

99 самолетов,

1194 танка и других боевых бронированных машин,

128 беспилотных летательных аппаратов,

121 реактивная система залпового огня,

443 орудий полевой артиллерии и минометов,

991 единица военной автомобильной спецтехники.