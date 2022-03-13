Ростов-на-Дону, 13 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Ростовской области единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека получили 36,4 тыс. беженцев, прибывших из Донбасса. Об этом 13 марта в телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области

«За получением единовременной материальной помощи обратились 40 132 человека, из них уже получили помощь 36 412 человек или 90,7% обратившихся. Помощь получают все прибывающие граждане: и те, кто находятся в ПВР, в том числе в других регионах страны, и те, кто разместился самостоятельно или у родных», — уточнил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что из Ростовской области в другие регионы России выехали почти 14 тыс. беженцев, в экстренном порядке эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. В 94 ПВР размещены 5845 человек, в том числе 2943 ребёнка.