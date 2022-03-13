Луганск, , 10:06 — REGNUM В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за минувшие сутки ВСУ понесли существенные потери в живой силе и военной технике. Об этом 13 марта заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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Так, среди потерь ВСУ — 43 человека личного состава, одна боевая машина пехоты, одна единица автомобильной техники, две единицы гаубиц Д-30, 5 единиц ПТРК, 2 единицы БМ-21 «Град», две долговременные огневые точки.