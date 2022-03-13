Ростов-на-Дону, , 10:00 — REGNUM В пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области, приют нашли более 5,8 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом в телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На утро 13 марта в 94 ПВР Ростовской области размещены 5845 человек, в том числе 2943 ребёнка», — написал глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что накануне в Россию через пункты пропуска в Ростовской области прибыли более 8,8 тыс. беженцев из Донбасса. На Дону с 19 февраля в связи с наплывом мирных жителей из ЛНР и ДНР действует режим ЧС. В Ростовской области развёрнуто более 100 пунктов временного размещения.

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