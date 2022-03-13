Ростов-на-Дону, , 09:51 — REGNUM Студенты Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) подключились к работе волонтёрского штаба #МыВместе. В настоящее время продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, вынужденных покинуть свои дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Центр сбора гуманитарной помощи #МыВместе принимает детское питание, одноразовую посуду, гигиенические принадлежности для детей и лежачих больных, постельные принадлежности, одежду для взрослых и детей, канцелярские товары.

В штатном режиме пункты сбора гуманитарной помощи работают в Ростове-на-Дону и Таганроге.