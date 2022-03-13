Ростов-на-Дону, 13 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Студенты Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) подключились к работе волонтёрского штаба #МыВместе. В настоящее время продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, вынужденных покинуть свои дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса

Центр сбора гуманитарной помощи #МыВместе принимает детское питание, одноразовую посуду, гигиенические принадлежности для детей и лежачих больных, постельные принадлежности, одежду для взрослых и детей, канцелярские товары.

В штатном режиме пункты сбора гуманитарной помощи работают в Ростове-на-Дону и Таганроге.