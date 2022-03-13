Новосибирск, 13 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области прошло посвящение обучающихся в ряды общественного движения «Юнармия». Членами движения стали 600 обучающихся Новосибирского района, сообщили в правительстве региона.

Светлана Иванова ИА REGNUM Отряд «Юнармии

«Слово «патриот» — это, конечно же, любовь к Родине. Для вас сегодня главное — чтобы вы хорошо учились, помогали в школе, в семье, своим близким и друзьям. Поздравляю вас и желаю успехов», — обратился заместитель губернатора области Сергей Нелюбов к участникам мероприятия.

Напомним, что «Юнармия» объединяет детей от 8 до 18 лет. Они осваивают строевую подготовку, участвуют в параде Победы, в полевых сборах, в тематических играх и соревнованиях.