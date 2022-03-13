Тюмень, 13 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Тюменской области вводится временное ограничение движения грузовиков по дорогам. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства региона.

Грузовик

Запрещается движение автомобилей со средней нагрузкой на ось выше шести тонн на автодорогах с твёрдым и переходным типом покрытия (цементобетон, асфальтобетон, щебень и гравий) с 15 апреля по 14 мая 2022 года. По грунтовым дорогам проезд таких автомобилей запрещается с 10 апреля по 9 мая 2022 года.

Заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков отмечает, что ограничение массы проезжающего транспорта в весенний период — это обычная ежегодная процедура.

Дорожные знаки «Ограничение массы» и «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» будут выставлены на региональных дорогах за сутки до введения ограничения, уточняют в ГУС Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта из-за непогоды в Волгоградской области действовало ограничение движения для грузового и маршрутного пассажирского транспорта на автодороге Р-228.