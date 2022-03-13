Донецк, , 09:41 — REGNUM Жители Волновахи рассказали о том, как националисты вели беспорядочный огонь по инфраструктуре. Пресс-служба Народной Милиции ДНР опубликовала кадры из Волновахи, где население рассказало, чем занимались националисты в городе.

ВСУ U.S. Army Europe

«Ехал танк ВСУ и обстреливал тут всё. Там дальше трансформаторные станции, по 500 л масла в них, расстреляли сразу», — рассказал житель Александр.

По его словам, украинские боевики в Волновахе вели беспорядочный огонь по городской инфраструктуре.

Объекты жизнеобеспечения использовались националистами в качестве боевых позиций.