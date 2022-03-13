Ростов-на-Дону, , 09:38 — REGNUM Волонтёры Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) протянули руку помощи беженцам из Донбасса и продолжают оказывать людям гуманитарную и психолого-педагогическую помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области Александр Погожев (с) ИА REGNUM

Студенты Академии психологии и педагогики ЮФУ совместно с представителями Российского Красного Креста регулярно посещают пункты временного размещения и оказывают психологическую поддержку как взрослым, так и детям. Волонтёры проводят групповые занятия и индивидуальные консультации.

«Эвакуированные люди идут с нами на контакт, делятся эмоциями. Многие женщины находятся в стрессовом состоянии. Переживают за родных и близких, оставшихся в ЛНР и ДНР, домовладения и домашних животных. Также их пугает неизвестность завтрашнего дня. Некоторые маленькие дети и дети школьного возраста, воспринимают это как путешествие, но очень скучают по дому», — рассказала волонтёр, магистрант Академии психологии и педагогики ЮФУ Анастасия Рыбка.

В вузе также работает горячая линия телефона доверия и службы психологической помощи населению.