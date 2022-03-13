Вашингтон, 13 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Из-за того, что в США «некому поговорить» с руководством России, ситуация вокруг Украины может перерасти в третью мировую войну. Об этом 12 марта заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина, трансляция которого велась на Newsmax TV.

Sempretops.com Трамп

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"Это (ситуация на Украине — ред.) может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что, если вы думаете, что (президент РФ Владимир) Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним», — сказал он.

Также Трамп отметил, что, по его мнению, раньше от США он мог говорить с Москвой и был «суров с Россией», и добавил, что «его личность удерживала США» от конфликтов на глобальном уровне.

Кроме этого, экс-президент США указал на то, что считает, что стране необходимо «избавиться от прогнившего и проигравшего истеблишмента внешней политики».

«Пока эти лунатики не привели нас к разрушению нации и третьей мировой войне», — пояснил он, указав, что у нынешнего американского лидера Джо Байдена, «несмотря на слабость, трусость и некомпетентность», все еще имеется возможность разрешения ситуации с Украиной дипломатическим путем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский обозреватель Синь Пин заявил, что американская политика в отношении Украины отражает «эгоистичные геополитические цели» Вашингтона и в то же время США должны не забывать, что «играющий с огнем обязательно обожжется».