Калининград, 13 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. ХХХ Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна» стартовал в Калининграде 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной филармонии.

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Своё мастерство в рамках фестиваля продемонстрируют члены Музыкальной сборной России (Санкт-Петербург), Хора мальчиков из Санкт-Петербурга, студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и другие молодые музыканты. Фестиваль продлится до 27 марта.

Специальным приглашённым гостем юбилейного фестиваля стал гитарист из Москвы Роман Зорькин. В рамках фестиваля Зорькин не только даст концерт, но и проведёт открытый урок мастерства игры на гитаре.

Фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна» проводится ежегодно в дни весенних школьных каникул. С 2006 года на полях музыкального фестиваля также проходят выставки юных художников.