Ростов-на-Дону, , 09:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону на базе теннисного клуба «Олимпик» построят многофункциональный спорткомплекс. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко, побывавший на объекте.

Теннис

«Дети и их родители организацией занятий довольны, корты для этих целей имеются. А вот полноценного зала для физической подготовки нет. Поручил в ближайшее время подготовить разрешение на возведение на территории клуба многофункционального спортивного комплекса площадью более 880 кв. метров», — отметил он.

Спорткомплекс предполагается построить за счёт инвестора. Параллельно решается вопрос реконструкции спортивно-учебного корпуса под гостиницу для проживания иногородних спортсменов.