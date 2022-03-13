Донецк, , 09:28 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ в Ясиноватой повреждены многоквартирные и частные дома по улицам Молодёжная, Машиностроителей, Б. Хмельницкого. Также перебита теплотрасса, результате чего без энергоснабжения остались 2 700 абонентов. Об этом 13 марта сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

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Отмечается, что в настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Ранее силы ПВО перехватили очередную ракету ТРК «Точка-У» в ДНР, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

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