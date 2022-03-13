Донецк, , 09:25 — REGNUM Силы ПВО перехватили очередную ракету ТРК «Точка-У» в ДНР. Об этом 13 марта сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

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Отмечается, что обломки сбитой ракеты упали в районе школы.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки из Мариуполя и его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 96 человек, в том числе 20 детей.

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