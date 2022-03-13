Волгодонск, Ростовская область, , 09:11 — REGNUM В Ростовской области огнеборцы потушили пожар в жилом доме по повышенному рангу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

На пожаре 24.mchs.gov.ru

В экстренные службы тревожный сигнал о ЧП на улице Рабочей в Волгодонске поступил в 20:48 мск 12 марта. Прибывшие пожарные подразделения присвоили возгоранию в частном доме второй ранг сложности. На ликвидацию пожара ушло более часа.

Площадь пожара составила 150 кв. метров. На месте происшествия работали 43 человека и 14 единиц техники.