Златоуст, Челябинская область, 13 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области местная жительница ограбила магазин. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

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Объектом нападения стал магазин текстиля. В присутствии персонала и покупателей гражданка похитила одежду и постельные принадлежности и сбежала.

Под подозрение попала ранее судимая дама 1991 года рождения. Похищенное изъято. Теперь задержанной грозит до четырёх лет заключения.