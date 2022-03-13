Барнаул, 13 марта 2022, 08:58 — REGNUM Спасатели обеспокоены возросшим количеством бытовых пожаров в Алтайском крае. Как сообщает сегодня, 13 марта региональное ГУ МЧС РФ, только за последние дни добровольные пожарные выезжали на тушение пожаров разной сложности девять раз.
Один из случаев произошел 7 марта в Троицком районе. ДПД села Зеленая Поляна тушила пожар в двухквартирном доме в селе Зеленая Поляна.
В селе Бураново Калманского района сельская дружина 8 марта тушила баню. Добровольная пожарная дружина поселка Лесного Бобровского сельского совета ликвидировали пожар в нежилом строении.
Добровольцы Заринского района дважды выезжали на вызовы. В одном случае, 9 марта, в селе Жуланиха горели надворные постройки, а 12 марта ДПД «СКО по г. Заринску» приняло участие в тушение частного жилого дома в городе Заринске. «Рекордсменами» недели стали добровольцы Тальменского района: они выезжали трижды.
Один из выездов — пожар в селе Зайцево по улице Партизанская, где горел частный жилой дом.
В Индустриальном районе города Барнаула по улице Лесная Поляна села Власиха 12 марта добровольцы ДПД села Власиха участвовали в тушении частного жилого дома.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Барнауле пожарные ликвидировали возгорание в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице Советской Армии. Эвакуировать пришлось 20 человек.
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