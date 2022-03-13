Барнаул, , 08:58 — REGNUM Спасатели обеспокоены возросшим количеством бытовых пожаров в Алтайском крае. Как сообщает сегодня, 13 марта региональное ГУ МЧС РФ, только за последние дни добровольные пожарные выезжали на тушение пожаров разной сложности девять раз.

Пожар Mchs.gov.ru

Один из случаев произошел 7 марта в Троицком районе. ДПД села Зеленая Поляна тушила пожар в двухквартирном доме в селе Зеленая Поляна.

В селе Бураново Калманского района сельская дружина 8 марта тушила баню. Добровольная пожарная дружина поселка Лесного Бобровского сельского совета ликвидировали пожар в нежилом строении.

Добровольцы Заринского района дважды выезжали на вызовы. В одном случае, 9 марта, в селе Жуланиха горели надворные постройки, а 12 марта ДПД «СКО по г. Заринску» приняло участие в тушение частного жилого дома в городе Заринске. «Рекордсменами» недели стали добровольцы Тальменского района: они выезжали трижды.

Один из выездов — пожар в селе Зайцево по улице Партизанская, где горел частный жилой дом.

В Индустриальном районе города Барнаула по улице Лесная Поляна села Власиха 12 марта добровольцы ДПД села Власиха участвовали в тушении частного жилого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Барнауле пожарные ликвидировали возгорание в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице Советской Армии. Эвакуировать пришлось 20 человек.

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