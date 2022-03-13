Москва, 13 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Самыми безопасными мессенджерами являются сервисы, которые обеспечивают передачу данных напрямую от устройства к устройству. Об этом рассказал директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов агентству «Прайм».

Microsiervos Мессенджеры

Эксперт выделил несколько типов мессенджеров. К самым безопасным он отнёс узкоспециализированные мессенджеры (FireChat, Bridgefy и Serval Mesh), которые не используют для передачи сообщений интернет или другие телекоммуникационные сервисы оператора.

В этом случае передача данных осуществляется с помощью протоколов Bluetooth и Wi-Fi. Однако такие мессенджеры обладают существенным технологическим ограничением — они позволяют передавать данные только на расстоянии связи Bluetooth или Wi-Fi.

Ко второй категории Иванов отнёс корпоративные мессенджеры, включая Yammer и Slack. Такие сервисы обладают дополнительной корпоративной защитой, что делает их более безопасными, чем самые популярные решения.

Большая часть мессенджеров третьей категории — самые популярные платформы, включая WhatsApp, Signal, Viber и Telegram — также используют сквозное шифрование и другие методы защиты. Популярность этих мессенджеров делает их желаемой целью для злоумышленников, которые при взломе защиты могут получить доступ к данным большого количества людей. Поэтому эксперт порекомендовал также обратить внимание на менее популярные мессенджеры с небольшой аудиторией.