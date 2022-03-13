Даллас, США, , 08:55 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно обыграл команду «Даллас Страз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

Игра прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:7.

В составе победителей голами отличились Грег Маккегг (10-я минута), шведский нападающий Мика Зибанежад (13-я, в большинстве), Адам Фокс (15-я), также отдавший в матче четыре голевых паса российский форвард Артемий Панарин (15-я), шведский защитник Патрик Немет (39-я), Барклай Гудроу (55-я) и Райан Строум (59-я, в пустые ворота).

У «Старз» шайбы забросили финский защитник Эса Линдель (1-я), Тайлер Сегин (5-я), Джейсон Робертсон (28-я, при игре 5×3) и Джо Павелски (49-я).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин смог отразить 29 из 33 бросков по своим воротам. Российские форварды «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс» 16 марта дома встретятся с клубом «Анахайм Дакс», а «Даллас» в этот же день на выезде сыграет с командой «Торонто Мэйпл Лифс».