Москва, 13 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. После того, как по выпущенным в России банковским картам Visa и Masterсard были ограничены операции, 35% жителей РФ, хотели бы оформить карту «Мир — UnionPay». Это 13 марта следует их результатов опроса сервиса SuperJob.

Mironline.ru Платежная карта «Мир»

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Уточняется, что в исследовании, результаты которого приводит РИА Новости, принимали участие 1600 жителей России из числа экономически активного населения из всех округов нашей страны.

«35% россиян планируют оформить карту «Мир — UnionPay» с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира», — говорится в результатах опроса.

Также указывается, что 37% респондентов заявили, что им не будет нужна такая карта и 28% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

При этом больше всего желающих оформить указанную карту среди лиц с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (44%), также чаще о своих планах по оформлению «Мир — UnionPay» говорили люди в возрасте старше 45 лет (37%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с просьбой вывести остатки средств со счетов в связи с приостановкой своей деятельности в России обратилась к жителям РФ американская электронная платежная система Paypal.