Иркутск, 13 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Собранные следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику Ленинского эксплуатационного района сетей водопровода и канализации МУП «Водоканал» г. Иркутска и бывшему заместителю главного инженера МУП «Водоканал». В зависимости от роли каждого они признаны виновными в покушении на получение взятки должностным лицом, посредничестве во взяточничестве, мошенничестве, совершенном в крупном размере и получении взятки. Подробности сегодня, 13 марта, сообщает пресс служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Следствием и судом установлено, что в 2018 году генеральный директор ООО «Восход» заключил ряд договоров с МУП «Водоканал» на выполнение работ по капитальному ремонту канализационных и водопроводных сетей на различных участках г. Иркутска. Со временем между руководителем подрядной организации и указанными должностными лицами МУП Водоканал возникли дружеские отношения, которые в дальнейшем привели к коррупционному преступлению.

Подрядчик за денежное вознаграждение просил подписать необходимые документы по муниципальным контрактам. Такая договоренность устроила все стороны. В результате должностные лица МУП «Водоканал» за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ получали взятки в общей сумме около 650 тысяч рублей, кроме того обвиняемыми совершены мошеннические действия на сумму 950 тысяч рублей.

Следователями СК была собрана полная доказательственная база, после чего уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Октябрьским районным судом г. Иркутска фигуранты уголовного дела признаны виновными. Бывшему заместителю главного инженера МУП «Водоканал» с учетом мнения прокурора назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 1,5 млн рублей, его подельнику — 7 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 1,4 млн рублей. Генеральный директор ООО «Восход» был осужден ранее.

Как сообщало ИА REGNUM,коррупционный скандал был обнародован детом 2020 года. В администрации Иркутска, в подрядной организации, а также по местам жительства обвиняемых были проведены обыски, в ходе которых изъято более трёх млн рублей, а также исполнительная документация, акты приемки работ.

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