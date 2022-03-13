Донецк, , 08:46 — REGNUM В течение часа зафиксированы обстрелы трех населенных пунктов в ДНР со стороны ВСУ. Об этом 13 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️07:30 н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 08:10 н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: 14 мин калибром 120 мм; ️08:20 н.п. Марьинка — г. Донецк: 4 снаряда калибром 122 мм», — отмечается в сообщении.