Донецк, , 08:42 — REGNUM В ДНР скончался раненный в результате обстрела со стороны ВСУ сотрудник МЧС Сергей Янковский. Об этом 13 марта сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

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«Вчера украинские боевики атаковали 42 Государственную пожарно-спасательную часть … По уточненным данным, ранения получили 10 спасателей. В 21:55 от полученных ранений скончался водитель пожарно-спасательной части старший сержант службы гражданской защиты Янковский Сергей Николаевич. Ему было 45 лет», — отмечается в сообщении.

Между тем, ВСУ обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР, выпущено 6 мин калибром 120 мм.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 н.п. Верхнеторецкое — н.п. Пантелеймоновка, выпущено 6 мин калибром 120мм», — отмечается в сообщении.

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